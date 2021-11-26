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Сегодня стартует матч Кубка Дэвиса между сборными Украины и Норвегии

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На кону путевка в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022

Сегодня стартует матч Кубка Дэвиса между сборными Украины и Норвегии

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Согласно жребию, первыми на корт в Осло в 19:00 по киевскому времени выйдут 339-я ракетка мира Виктор Дурасович и первый номер сборной Украины Илья Марченко.

Во втором матче дня восьмой номер рейтинга АТР Каспер Рууд сыграет с Виталием Сачко.

Второй день матчевого противостояния Украины и Норвегии в Кубке Дэвиса начнется с парного поединка. У хозяев предварительно заявлены Каспер Рууд и Виктор Дурасович, а капитан сборной Украины Андрей Медведев планирует выпустить на корт Дениса Молчанова и Сергея Стаховского.

После пары Рууд должен сыграть с Марченко, а Сачко – с Дурасовичем.

Матч Кубка Дэвиса между Украиной и Норвегией покажет цифровая платформа Суспільне.

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В статье: Илья Марченко Кубок Дэвиса Виталий Сачко
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