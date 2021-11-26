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Финал Кубка Дэвиса. Хорватия и Франция побеждают на старте

Теннис
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В Австрии, Испании и Италии стартовали матчи финального раунда Кубка Дэвиса

Финал Кубка Дэвиса. Хорватия и Франция побеждают на старте

фото - flashscore.com.ua

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Группа B

Швеция без единого проигранного сета со счетом 3:0 разбила резервный состав сборной Канады. Два очка в одиночных матчах скандинавам принесли братья Имеры.

Группа С

Франции пришлось отыгрываться после неожиданного фиаско Ришара Гаске в матче с Томашем Махачем (6:7, 2:6). Адриан Маннарино в волевом стиле обыграл Иржи Веселы (6:7, 6:4, 6:2), а решающее очко французам принесли победители Итогового турнира Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.

Группа D

У Хорватии не возникло никаких проблем в поединке с Австралией (3:0). В одиночках два очка «Клетчатым» принесли Борна Гойо и Марин Чилич, который в трех сетах разобрался с Алексом Де Минауром (6:1, 5:7, 6:4).

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В статье: Марин Чилич Кубок Дэвиса
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