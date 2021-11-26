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Джокович на другой планете: лучшие теннисисты 10-летия по результатам на турнирах Большого шлема
У серба нет конкурентов
YouTube-канал Sabinelisickifansss представил рейтинг лучших теннисистов последних лет по уровню выступлений на четырех крупнейших турнирах мира – Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open.
Безоговорочным лидером стал действующий №1 мирового рейтинга Новак Джокович, который с 2010 года выиграл 19 мэйджоров. Столько же побед на двоих у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, а топ-5 дополняют Энди Маррей и Стэн Вавринка.
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