Джокович на другой планете: лучшие теннисисты 10-летия по результатам на турнирах Большого шлема

YouTube-канал Sabinelisickifansss представил рейтинг лучших теннисистов последних лет по уровню выступлений на четырех крупнейших турнирах мира – Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open.

Безоговорочным лидером стал действующий №1 мирового рейтинга Новак Джокович, который с 2010 года выиграл 19 мэйджоров. Столько же побед на двоих у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, а топ-5 дополняют Энди Маррей и Стэн Вавринка.