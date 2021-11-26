Снигур пробилась в финал крупного турнира ITF в Дубае

Дарья Снигур в 1/2 финала 100-тысячника ITF в Дубае в трех сетах обыграла россиянку Анастасию Гасанову (4:6, 6:1, 6:3).

После неудачного начала матча украинка в двух следующих сетах сделала шесть брейков и дважды проиграла гейм на своей подаче.

Снигур вышла в крупнейший финал в карьере и вплотную подобралась к дебюту в топ-150 рейтинга WTA.

За титул в Дубае Дарья Снигур в субботу поспорит со 110-й ракеткой мира из Словакии Кристиной Куцовой, которая в полуфинале нанесла поражение Александре Крунич (7:6, 6:0).