Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снигур пробилась в финал крупного турнира ITF в Дубае
Украинка в шаге от титула
фото - btu.org.ua
Дарья Снигур в 1/2 финала 100-тысячника ITF в Дубае в трех сетах обыграла россиянку Анастасию Гасанову (4:6, 6:1, 6:3).
После неудачного начала матча украинка в двух следующих сетах сделала шесть брейков и дважды проиграла гейм на своей подаче.
Снигур вышла в крупнейший финал в карьере и вплотную подобралась к дебюту в топ-150 рейтинга WTA.
За титул в Дубае Дарья Снигур в субботу поспорит со 110-й ракеткой мира из Словакии Кристиной Куцовой, которая в полуфинале нанесла поражение Александре Крунич (7:6, 6:0).
Популярное сейчас
- Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону
- Ярмоленко стал одним из лучших игроков матча Лиги Европы
- Вылет Зари из Лиги конференций, первый в сезоне гол Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября
- Завацкая поделилась эмоциями от Итогового турнира АТР
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО