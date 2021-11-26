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Директор Australian Open: Не стоит забывать, что Роджеру Федереру уже 40 лет

Теннис
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Теннисисту нужно больше времени на восстановление

Директор Australian Open: Не стоит забывать, что Роджеру Федереру уже 40 лет

Новина українською

Директор Australian Open Крейг Тили прокомментировал тот факт, что швейцарец Роджер Федерер не выступит на австралийском мэйджоре из-за травмы. Напомним, 20-кратный чемпион ТБШ планирует вернуться в тур летом.

"Мы поддерживаем постоянный контакт с Роджером. Мы дружим много лет, и мне нравится, как он играет. Да, сейчас восстанавливается после операции на колене — не стоит забывать, что ему уже 40 лет.

Его организму нужно больше времени на восстановление, чем 10-15 лет назад. Знаю только то, что рано или поздно он вернётся", — цитирует Тили Tennis World USA.

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В статье: Роджер Федерер
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