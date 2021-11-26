Новак Джокович вторым запуском сыграет с Австрией на Кубке Дэвиса

Стала известна заявка сборной Сербии на матч первого тура Кубка Дэвиса в группе F с Австрией. Первыми на корт в Инсбруке выйдут вторые номера сборных — Душан Лайович и Геральд Мельцер. По окончании этого матча состоится встреча первых ракеток команд – Новака Джоковича и Денниса Новака.

В парную встречу пока заявлены Джокович и Филип Краинович за Сербию, Оливер Марах и Филипп Освальд за Австрию, однако капитаны могут изменить состав.

Третьей командой в группе F является сборная Германии. Сегодня, 26 ноября, проходят первые матчи в этой подгруппе. Финал Кубка Дэвиса стартовал накануне матчами в группах В, С и D.