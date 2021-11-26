Новак Джокович одержал легкую победу над австрийцем Новаком в матче Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл первый матч на Кубке Дэвиса. Джокович одержал убедительную победу в матче с австрийцем Деннисом Новаком.

Новак Джокович - Деннис Новак 6:3, 6:2

Встреча продолжалась один час. Джокович выполнил три подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, 118-я ракетка мира, сделал два эйса, избежал двойных ошибок и не сделал ни одного брейк-пойнта.

Эта победа позволила Сербии обыграть Австрию. Встреча закончилась со счётом 2-0.

Сербия и Австрия попали в группу F. Также в этой группе выступает команда Германии. Лучшая команда из трёх выйдет в следующий раунд Кубка Дэвиса. Турнир проходит в Мадриде (Испания).