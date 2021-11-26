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Марченко с разгромом уступил Дурасовичу в Кубке Дэвиса
Украина с поражения стартовала на турнире
фото - btu.org.ua
26 марта проходил матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.
Встречи проходят на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.
К сожелению Илья Марченко в двух сетах уступил Виктору Дурасовичу.
Кубок Дэвиса 2021
Норвегия – Украина – 1:0
Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0
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