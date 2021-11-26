И снова поражение. Виталий Сачко потерпел поражение в матче Кубка Дэвиса

Виталий Сачко уступил Касперу Рууду во втором матче Норвегия - Украина.

Кубок Дэвиса. 26 ноября

НОРВЕГИЯ - УКРАИНА 2-0

Каспер Рууд - Виталий Сачко 6-3, 6-2

Встреча продолжалась 1 час и 20 минут. Сачко на своей подаче проиграл 4 гейма и выполнил один брейк.

Стоит отметить, что этот матч стал для 24-летнего украинца дебютным за сборную в Кубке Дэвиса.

Напомним, что в первом поединке дня Илья Марченко потерпел поражение от Виктора Дурасовича.