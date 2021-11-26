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И снова поражение. Виталий Сачко потерпел поражение в матче Кубка Дэвиса

Теннис
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Теннисист не смог принести победу нашей команде

И снова поражение. Виталий Сачко потерпел поражение в матче Кубка Дэвиса

Фото: sport.ru

Новина українською

Виталий Сачко уступил Касперу Рууду во втором матче Норвегия - Украина.

Кубок Дэвиса. 26 ноября
НОРВЕГИЯ - УКРАИНА 2-0
Каспер Рууд - Виталий Сачко 6-3, 6-2

Встреча продолжалась 1 час и 20 минут. Сачко на своей подаче проиграл 4 гейма и выполнил один брейк.

Стоит отметить, что этот матч стал для 24-летнего украинца дебютным за сборную в Кубке Дэвиса.

Напомним, что в первом поединке дня Илья Марченко потерпел поражение от Виктора Дурасовича.

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В статье: Каспер Рууд Виталий Сачко
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