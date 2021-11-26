Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И снова поражение. Виталий Сачко потерпел поражение в матче Кубка Дэвиса
Теннисист не смог принести победу нашей команде
Фото: sport.ru
Виталий Сачко уступил Касперу Рууду во втором матче Норвегия - Украина.
Кубок Дэвиса. 26 ноября
НОРВЕГИЯ - УКРАИНА 2-0
Каспер Рууд - Виталий Сачко 6-3, 6-2
Встреча продолжалась 1 час и 20 минут. Сачко на своей подаче проиграл 4 гейма и выполнил один брейк.
Стоит отметить, что этот матч стал для 24-летнего украинца дебютным за сборную в Кубке Дэвиса.
Напомним, что в первом поединке дня Илья Марченко потерпел поражение от Виктора Дурасовича.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов запрыгивает на десятое место. Таблица УПЛ 2021/22
- Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону
- Зеленский заявил, что в Украине готовится переворот и может быть привлечен Ахметов
- Завацкая поделилась эмоциями от Итогового турнира АТР
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...