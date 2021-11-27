Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №216) объявил о завершении карьеры в сборной команде. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Фейсбуке:

"Сегодня потенциально мой последний матч за сборную Украины по теннису. Смотрю с оптимизмом и уверенностью. С 2006 года я имел честь защищать сине-желтое знамя. Провел 77 матчей.

Для меня было, есть и всегда будет самой высокой наградой – стоять на корте, когда звучит гимн Украины! Эмоции, которые я добился от побед, просто фантастические! Поражения были бессонными ночами и разочарованием. Я очень рад, что в этот день рядом со мной моя любимая, которая поддерживает меня последние 10 лет, ждет дома и воспитывает троих наших детей. Спасибо, Анфиса Стаховская.

К сожалению, мои родители так и не смогли прилететь из-за карантинных ограничений.

Но я благодарю их больше всего на свете, за то, что они дали мне шанс заниматься теннисом, за их любовь и заботу, за то, что сделали меня человеком, который воплотил и продолжает воплощать свои мечты.

Очень благодарен всем болельщикам, которые поддерживали и поддерживали меня, потому что без вас все это не имело бы никакого смысла.

Спасибо всем.

С Украиной в сердце" – написал Сергей.