  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Спасибо и до свидания

Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №216) объявил о завершении карьеры в сборной команде. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Фейсбуке:

"Сегодня потенциально мой последний матч за сборную Украины по теннису. Смотрю с оптимизмом и уверенностью. С 2006 года я имел честь защищать сине-желтое знамя. Провел 77 матчей.

Для меня было, есть и всегда будет самой высокой наградой – стоять на корте, когда звучит гимн Украины! Эмоции, которые я добился от побед, просто фантастические! Поражения были бессонными ночами и разочарованием. Я очень рад, что в этот день рядом со мной моя любимая, которая поддерживает меня последние 10 лет, ждет дома и воспитывает троих наших детей. Спасибо, Анфиса Стаховская.

К сожалению, мои родители так и не смогли прилететь из-за карантинных ограничений.

Но я благодарю их больше всего на свете, за то, что они дали мне шанс заниматься теннисом, за их любовь и заботу, за то, что сделали меня человеком, который воплотил и продолжает воплощать свои мечты.

Очень благодарен всем болельщикам, которые поддерживали и поддерживали меня, потому что без вас все это не имело бы никакого смысла.

Спасибо всем.

С Украиной в сердце" – написал Сергей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...