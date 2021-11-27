Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Спасибо и до свидания
Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №216) объявил о завершении карьеры в сборной команде. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Фейсбуке:
"Сегодня потенциально мой последний матч за сборную Украины по теннису. Смотрю с оптимизмом и уверенностью. С 2006 года я имел честь защищать сине-желтое знамя. Провел 77 матчей.
Для меня было, есть и всегда будет самой высокой наградой – стоять на корте, когда звучит гимн Украины! Эмоции, которые я добился от побед, просто фантастические! Поражения были бессонными ночами и разочарованием. Я очень рад, что в этот день рядом со мной моя любимая, которая поддерживает меня последние 10 лет, ждет дома и воспитывает троих наших детей. Спасибо, Анфиса Стаховская.
К сожалению, мои родители так и не смогли прилететь из-за карантинных ограничений.
Но я благодарю их больше всего на свете, за то, что они дали мне шанс заниматься теннисом, за их любовь и заботу, за то, что сделали меня человеком, который воплотил и продолжает воплощать свои мечты.
Очень благодарен всем болельщикам, которые поддерживали и поддерживали меня, потому что без вас все это не имело бы никакого смысла.
Спасибо всем.
С Украиной в сердце" – написал Сергей.
Популярное сейчас
- Жребий для Украины, очередное поражение Мариуполя. Главные новости за 26 ноября
- Не дотерпели 1,5 минуты. Женская сборная Украины увозит ничью из Шотландии
- Шотландский журналист: Жеребьевкой должны быть довольны и мы, и Украина
- Сегодня стартует матч Кубка Дэвиса между сборными Украины и Норвегии
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова