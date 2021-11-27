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Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов побеждают в парном матче и возвращают шансы Украине
Скоро все решится
Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов выиграют парный матч Кубка Дэвиса против Новрегии.
Наши соотечественники победили своих соперников в двух партиях 7-6; 6-3.
Статистика матча (источник - flashscore.ru):
Следующий матч Сергей Стаховский сыграет против Каспера Рууда, и в случае победы над норвежцем сможет сравнять счет в серии. Пока преимущество на стороне скандинавов 2-1.
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