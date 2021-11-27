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Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов побеждают в парном матче и возвращают шансы Украине

Теннис
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Скоро все решится

Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов побеждают в парном матче и возвращают шансы Украине

UA-Футбол
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Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов выиграют парный матч Кубка Дэвиса против Новрегии.

Наши соотечественники победили своих соперников в двух партиях 7-6; 6-3.

Статистика матча (источник - flashscore.ru):

Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов побеждают в парном матче и возвращают шансы Украине - изображение 1

Следующий матч Сергей Стаховский сыграет против Каспера Рууда, и в случае победы над норвежцем сможет сравнять счет в серии. Пока преимущество на стороне скандинавов 2-1.

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В статье: Сергей Стаховский Денис Молчанов Кубок мира по биатлону Антон Дудченко
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