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Украина проигрывает Норвегии в матче Кубка Дэвиса
Досадно
Сборная Украины по теннису проиграла матч Кубка Дэвиса против команды Норвегии.
Шанс свести матч к ничьей имел Сергей Стаховский, но в четвертом поединке он уступил Касперу Рууду, чем сделал невозможным достижение положительного для нас результата.
Счет встречи 2-1 (4-6; 6-3; 7-6) в пользу норвежца.
Статистика поединка (источник: flashscore):
Команды играли на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии. Для Сергея Стаховского это последняя игра за национальную команду Украины.
Результаты всех матчей:
Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0.
Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2.
Виктор Дурасович / Каспер Рууд - Денис Молчанов / Сергей Стаховский - 6:7 (4:7), 3:6.
Каспер Рууд – Сергей Стаховский – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).
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