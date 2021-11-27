Украина проигрывает Норвегии в матче Кубка Дэвиса

Сборная Украины по теннису проиграла матч Кубка Дэвиса против команды Норвегии.

Шанс свести матч к ничьей имел Сергей Стаховский, но в четвертом поединке он уступил Касперу Рууду, чем сделал невозможным достижение положительного для нас результата.

Счет встречи 2-1 (4-6; 6-3; 7-6) в пользу норвежца.

Статистика поединка (источник: flashscore):

Команды играли на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии. Для Сергея Стаховского это последняя игра за национальную команду Украины.

Результаты всех матчей:

Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0.

Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2.

Виктор Дурасович / Каспер Рууд - Денис Молчанов / Сергей Стаховский - 6:7 (4:7), 3:6.

Каспер Рууд – Сергей Стаховский – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).