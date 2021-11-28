Сергей Стаховский: Я не говорю, что вообще прощаюсь с теннисом

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение о завершении выступлений за национальную команду. Его слова цитирует ФТУ:

"Вчера я написал: "Возможно, это мой последний матч за команду". Если бы сегодня результат сложился в нашу пользу, то, скорее всего, я продолжил бы выступления.

Но сложилось так, как сложилось. Сейчас я могу сказать – моя карьера игрока национальной сборной завершена. Но я не говорю, что вообще прощаюсь с теннисом. Решение касается только Кубка Дэвиса" – сказал он.