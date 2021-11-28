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Сергей Стаховский: Я не говорю, что вообще прощаюсь с теннисом

Теннис
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Комментарий украинского теннисиста

Сергей Стаховский: Я не говорю, что вообще прощаюсь с теннисом

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение о завершении выступлений за национальную команду. Его слова цитирует ФТУ:

"Вчера я написал: "Возможно, это мой последний матч за команду". Если бы сегодня результат сложился в нашу пользу, то, скорее всего, я продолжил бы выступления.

Но сложилось так, как сложилось. Сейчас я могу сказать – моя карьера игрока национальной сборной завершена. Но я не говорю, что вообще прощаюсь с теннисом. Решение касается только Кубка Дэвиса" – сказал он.

Напомним, ранее Украина проиграла Норвегии в матче Кубка Дэвиса.

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В статье: Сергей Стаховский
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