Сербия, Германия и Италии вышли в плей-офф Финала Кубка Дэвиса

С первого места в своих группах в плей-офф вышли команды России, Казахстана, Великобритании, Хорватии, Италии и Германии, а Швеция и Сербия прорвались в четвертьфинал в статусе лучших сборных, занявших в группах вторые места.

Борьбу за победу в Кубке Дэвиса продолжают Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев и Андрей Рублев (Россия), Янник Синнер (Италия), Марин Чилич (Хорватия), Кэмерон Норри (Великобритания) и другие.

Все пары 1/4 Финала Кубка Дэвиса:

Россия – Швеция;

Великобритания – Германия;

Италия – Хорватия;

Сербия – Казахстан.

Матчи 1/4 финала командного турнира пройдут с 29 ноября по 1 декабря в Мадриде, Турине и Инсбруке.