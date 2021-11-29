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Сербия, Германия и Италии вышли в плей-офф Финала Кубка Дэвиса
Борьбу за титул продолжают восемь команд
фото - flashscore.com.ua
С первого места в своих группах в плей-офф вышли команды России, Казахстана, Великобритании, Хорватии, Италии и Германии, а Швеция и Сербия прорвались в четвертьфинал в статусе лучших сборных, занявших в группах вторые места.
Борьбу за победу в Кубке Дэвиса продолжают Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев и Андрей Рублев (Россия), Янник Синнер (Италия), Марин Чилич (Хорватия), Кэмерон Норри (Великобритания) и другие.
Все пары 1/4 Финала Кубка Дэвиса:
Россия – Швеция;
Великобритания – Германия;
Италия – Хорватия;
Сербия – Казахстан.
Матчи 1/4 финала командного турнира пройдут с 29 ноября по 1 декабря в Мадриде, Турине и Инсбруке.
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