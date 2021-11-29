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Сербия, Германия и Италии вышли в плей-офф Финала Кубка Дэвиса

Теннис
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Борьбу за титул продолжают восемь команд

Сербия, Германия и Италии вышли в плей-офф Финала Кубка Дэвиса

фото - flashscore.com.ua

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С первого места в своих группах в плей-офф вышли команды России, Казахстана, Великобритании, Хорватии, Италии и Германии, а Швеция и Сербия прорвались в четвертьфинал в статусе лучших сборных, занявших в группах вторые места.

Борьбу за победу в Кубке Дэвиса продолжают Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев и Андрей Рублев (Россия), Янник Синнер (Италия), Марин Чилич (Хорватия), Кэмерон Норри (Великобритания) и другие.

Все пары 1/4 Финала Кубка Дэвиса:

Россия – Швеция;

Великобритания – Германия;

Италия – Хорватия;

Сербия – Казахстан.

Матчи 1/4 финала командного турнира пройдут с 29 ноября по 1 декабря в Мадриде, Турине и Инсбруке.

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В статье: Новак Джокович Кубок Дэвиса Даниил Медведев
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