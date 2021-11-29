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В возрасте 41 года умер дизайнер Серены Уильямс
Теннисистка почтила память
В возрасте 41 года умер известный дизайнер Вирджил Абло, который являлся художественным руководителем бренда Louis Vuitton и основателем Off-White. Он делал теннисные костюмы для американки Серены Уильямс. Абло боролся с агрессивной формой рака — сердечной ангиосаркомой.
"Я опустошена смертью Вирджила Абло… Я так сильно его люблю. Всегда так внимательно следила за всем, что он делал, и это вдохновляло меня быть лучше во всём. Его коллекции буквально доводили меня до слёз, потому что они были настолько связаны, настолько красивы и настолько вдохновляющими.
Он продолжал свою жизненную работу в самых сложных обстоятельствах. Меня поражает, как он, несмотря ни на что, продолжал заниматься любимым делом и предоставлять возможности всем открывать двери и возвышать мир моды, дизайна и искусства. Это даёт мне еще больше вдохновения, когда я готовлюсь к теннисному сезону следующего года, выходя из нескольких лет сложных травм. У меня такое чувство, что всё, что я делаю и переживаю в следующем году, будет для Вирджила и вдохновлено Вирджилом", — написала в своём "инстаграме" Винус Уильямс, сестра Серены.
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