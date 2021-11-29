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Чемпионка US Open: Хэмилтон является отличным примером для подражания
Теннисистка поддерживает Льюиса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open – 2021, 18-летняя британка Эмма Радукану поделилась мнением о пилоте команды Формулы-1 «Мерседес», семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.
"Я встретилась с Льюисом на Gala в Нью-Йорке, мы здорово поговорили. Льюис очень классный, он поддержал меня. Как он сказал, необходимо набраться терпения и просто оседлать волну. Я болею за Льюиса. Он является отличным примером для подражания и помогает мне перейти на следующий уровень", — приводит слова Эммы Радукану Daily Mail.
После US Open 20-я ракетка мира приняла участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.
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