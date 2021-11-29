  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Чемпионка US Open: Хэмилтон является отличным примером для подражания
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионка US Open: Хэмилтон является отличным примером для подражания

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка поддерживает Льюиса

Чемпионка US Open: Хэмилтон является отличным примером для подражания

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпионка US Open – 2021, 18-летняя британка Эмма Радукану поделилась мнением о пилоте команды Формулы-1 «Мерседес», семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.

"Я встретилась с Льюисом на Gala в Нью-Йорке, мы здорово поговорили. Льюис очень классный, он поддержал меня. Как он сказал, необходимо набраться терпения и просто оседлать волну. Я болею за Льюиса. Он является отличным примером для подражания и помогает мне перейти на следующий уровень", — приводит слова Эммы Радукану Daily Mail.

После US Open 20-я ракетка мира приняла участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Эмма Радукану
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...