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Надаль, Джокович и другие невероятные контратаки в теннисе. ВИДЕО

Теннис
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Когда один удар меняет ход розыгрыша

Надаль, Джокович и другие невероятные контратаки в теннисе. ВИДЕО

Новина українською

YouTube-канал TENNIS ANALYSIS представил подборку лучших контратакующих ударов от звезд мирового тенниса.

В этом ролике нашлось место Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Эшли Барти, Гаэлю Монфису и другим.

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В статье: Новак Джокович теннис Рафаэль Надаль
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