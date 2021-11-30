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Надаль, Джокович и другие невероятные контратаки в теннисе. ВИДЕО
Когда один удар меняет ход розыгрыша
YouTube-канал TENNIS ANALYSIS представил подборку лучших контратакующих ударов от звезд мирового тенниса.
В этом ролике нашлось место Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Эшли Барти, Гаэлю Монфису и другим.
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