Кубок Дэвиса может изменить формат

Кубок Дэвиса может изменить свой формат в следующем году, пишет The Telegraph.

Главные изменения коснутся количества участников финальной стадии. Предлагается 16 команд, которые будут поделены на 4 группы. Каждая группа проводит свои матчи в одном из городов Европы. Участники плей-офф выступят в Абу-Даби.

На данный момент в Кубке Дэвиса осталось 7 команд. Сборная Хорватии уже обеспечила себе место в полуфинале, обыграв итальянцев. В матче за выход в финал хорваты сыграют с победителем пары Сербия – Казахстан.