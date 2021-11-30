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Рафаэль Надаль пропустит ATP Cup в 2022 году
Турнир стартует 1-го января
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль не примет участия в розыгрыше ATP Cup – 2022, сообщает Marca.
Турнир начнётся в Сиднее (Австралия) 1-го января. Также за сборную Испании не сыграют Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс. Теннисисты хотят продлить предсезонную подготовку, чтобы в оптимальном состоянии подойти к Открытому чемпионату Австралии.
Ранее стало известно, что Надаль, отсутствующий в ATP-туре с августовского турнира в Вашингтона (США), надеется сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 16 по 18 декабря.
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