Рафаэль Надаль пропустит ATP Cup в 2022 году

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль не примет участия в розыгрыше ATP Cup – 2022, сообщает Marca.

Турнир начнётся в Сиднее (Австралия) 1-го января. Также за сборную Испании не сыграют Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс. Теннисисты хотят продлить предсезонную подготовку, чтобы в оптимальном состоянии подойти к Открытому чемпионату Австралии.

Ранее стало известно, что Надаль, отсутствующий в ATP-туре с августовского турнира в Вашингтона (США), надеется сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 16 по 18 декабря.