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Ига Свёнтек снялась для обложки известного журнала
Он выйдет в январе
Чемпионка "Ролан Гаррос — 2020", польская теннисистка Ига Свёнтек попала на обложку национальной версии глянцевого журнала Elle.
"Ей 20 лет, она входит в число ведущих теннисисток мира. Это единственная полька, которая выиграла турнир "Большого шлема" и входит в десятку рейтинга WTA. Но Ига Свёнтек – больше, чем спортсменка, она доказывает это на фотосессии для январского выпуска нашего журнала. Впервые мы можем наслаждаться теннисисткой в таком элегантном наряде", — говорится в описании к номеру.
В прошедшем сезоне Свёнтек выиграла два турнира WTA – в Аделаиде (Австралия) и Риме (Италия).
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