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Германия впервые за 14 лет вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
И это без Александра Зверева
фото - twitter.com
Матч 1/4 финала против Великобритании Германия начала с разгромного поражения – 25-я ракетка мира Дэн Эванс за 57 минут разбил Петера Гоёвчика (6:2, 6:1).
Свою команду от вылета спас Ян-Леннард Штруфф, который сенсационно остановил лидера британцев Кэмерона Норри (7:6, 3:6, 6:2).
Наконец, в решающем парном матче Кевин Кравиц и Тим Пюц в двух сетах обыграли Джо Сэлисбери и Нила Скупски (7:6, 7:6).
What. A. Finish!— Davis Cup (@DavisCup) November 30, 2021
Germany clinches its spot in the semifinals, defeating Great Britain in dramatic 7-6(10), 7-6(5) fashion.#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/TPsFi4SKH6
Германия стала вторым полуфиналистом Кубка Дэвиса после Хорватии, а ее соперник в 1/2 финала определится в матче между РТФ и Швецией.
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