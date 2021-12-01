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Германия впервые за 14 лет вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Теннис
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И это без Александра Зверева

Германия впервые за 14 лет вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

фото - twitter.com

Новина українською

Матч 1/4 финала против Великобритании Германия начала с разгромного поражения – 25-я ракетка мира Дэн Эванс за 57 минут разбил Петера Гоёвчика (6:2, 6:1).

Свою команду от вылета спас Ян-Леннард Штруфф, который сенсационно остановил лидера британцев Кэмерона Норри (7:6, 3:6, 6:2).

Наконец, в решающем парном матче Кевин Кравиц и Тим Пюц в двух сетах обыграли Джо Сэлисбери и Нила Скупски (7:6, 7:6).

Германия стала вторым полуфиналистом Кубка Дэвиса после Хорватии, а ее соперник в 1/2 финала определится в матче между РТФ и Швецией.

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В статье: теннис Кубок Дэвиса
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