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Бывшая четвертая ракетка мира объявила о завершении карьеры

Теннис
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Неожиданное решение

Бывшая четвертая ракетка мира объявила о завершении карьеры

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская теннисистка Йоханна Конта в 30-летнем возрасте официально сообщила об уходе из большого спорта.

Завершение карьеры, вероятно, связано с проблемами с сердцем, о которых Конта недавно сообщила. Также на британку мог повлиять коронавирус, которым она переболела летом текущего года.

Конта на пике карьеры поднималась на четвертое место в рейтинге WTA и трижды доходила до полуфиналов на турнирах Большого шлема.

Всего Йоханна Конта выиграла четыре титула, а ее крупнейшей победой стал успех на Miami Open в апреле 2017 года.

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В статье: теннис Йоханна Конта
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