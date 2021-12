Бывшая четвертая ракетка мира объявила о завершении карьеры

Британская теннисистка Йоханна Конта в 30-летнем возрасте официально сообщила об уходе из большого спорта.

Завершение карьеры, вероятно, связано с проблемами с сердцем, о которых Конта недавно сообщила. Также на британку мог повлиять коронавирус, которым она переболела летом текущего года.

A little update from me ???? pic.twitter.com/L1tpjDHW1o