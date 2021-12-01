Бывшая четвертая ракетка мира объявила о завершении карьеры

Британская теннисистка Йоханна Конта в 30-летнем возрасте официально сообщила об уходе из большого спорта.

Завершение карьеры, вероятно, связано с проблемами с сердцем, о которых Конта недавно сообщила. Также на британку мог повлиять коронавирус, которым она переболела летом текущего года.

A little update from me ???? pic.twitter.com/L1tpjDHW1o — Johanna Konta (@JohannaKonta) December 1, 2021

Конта на пике карьеры поднималась на четвертое место в рейтинге WTA и трижды доходила до полуфиналов на турнирах Большого шлема.

Всего Йоханна Конта выиграла четыре титула, а ее крупнейшей победой стал успех на Miami Open в апреле 2017 года.