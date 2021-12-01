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Бывшая четвертая ракетка мира объявила о завершении карьеры
Неожиданное решение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка Йоханна Конта в 30-летнем возрасте официально сообщила об уходе из большого спорта.
Завершение карьеры, вероятно, связано с проблемами с сердцем, о которых Конта недавно сообщила. Также на британку мог повлиять коронавирус, которым она переболела летом текущего года.
A little update from me ???? pic.twitter.com/L1tpjDHW1o— Johanna Konta (@JohannaKonta) December 1, 2021
Конта на пике карьеры поднималась на четвертое место в рейтинге WTA и трижды доходила до полуфиналов на турнирах Большого шлема.
Всего Йоханна Конта выиграла четыре титула, а ее крупнейшей победой стал успех на Miami Open в апреле 2017 года.
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