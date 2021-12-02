Джокович вывел Сербию в полуфинал Кубка Дэвиса

Сербия в четвертьфинале Кубка Дэвиса со счетом 2:1 обыграла Казахстан и вышла навстречу команде Хорватии, которая в понедельник выбила Италию (2:1).

Сербы могли оформлять победу до парного матча, если бы не подвиг Михаила Кукушкина, который в поединке с Миомиром Кецмановичем отыграл подачу на матч и спас четыре матч-бола (7:6, 4:6, 7:6).

Новак Джокович во второй одиночке ожидаемо разобрался с Александром Бубликом (6:3, 6:4), а затем в паре с Николой Качичем принес команде решающее очко в противостоянии с Андреем Голубевым и Александром Недовесовым (6:2, 2:6, 6:3).

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Serbia clinches a fifth Davis Cup semi-final, finishing off Kazakhstan 6-2, 2-6, 6-3.#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/ZzcmuHI1pL — Davis Cup (@DavisCup) December 1, 2021

Последнюю путевку в полуфинал Кубка Дэвиса сегодня разыграют сборные РТФ и Швеции.