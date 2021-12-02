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WTA из-за истории с Пэн Шуай отказалась от проведения турниров в Китае и Гонконге

Теннис
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Женская теннисная ассоциация (WTA) проявила характер

WTA из-за истории с Пэн Шуай отказалась от проведения турниров в Китае и Гонконге

Глава WTA Стив Саймон в официальном заявлении сообщил, что организация временно отказалась от сотрудничества с Китаем и Гонконгом из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай, которая в ноябре обвинила экс-чиновника в сексуальных домогательствах, после чего перестала выходить на связь. Позднее она дала о себе знать, но в WTA подозревают, что Пэн Шуай отказалась от своих слов под давлением.

«Я не могу с чистой совестью просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли.

Пока Китай не сделает те шаги, которые мы просили, мы не можем рисковать нашими игроками и работниками», - говорится в заявлении WTA.

Китай до 2030 года должен принимать Итоговый турнир WTA, также в стране проводится турнир WTA 1000 в Пекине и еще шесть соревнований категорий WTA 250 и 500.

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В статье: теннис WTA
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