Виталий Сачко выходит в полуфинал челленджера в Форли

2 декабря украинский теннисист Виталий Сачко в паре с чехом Лукашем Росолом вышли в полуфинал хардового челленджера в итальянском Форли.

В четвертьфинальном матче они обыграли четвертый сеяный австрийский дуэт Александер Эдлер/Лукас Мидлер.

Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

1/4 финала

Александер Эдлер/Лукас Мидлер – Лукаш Росол/Виталий Сачко – 6:4, 3:6, 9:11

В полуфинале соперниками украинец и чех с победителем матча Андреа Вавассори/Жавид Вега-Эрнандес – Йелле Селс/Глен Смитс.