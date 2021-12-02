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Виталий Сачко выходит в полуфинал челленджера в Форли

Теннис
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Украинец в дуэте с чехом провел хороший матч

Виталий Сачко выходит в полуфинал челленджера в Форли

Новина українською

2 декабря украинский теннисист Виталий Сачко в паре с чехом Лукашем Росолом вышли в полуфинал хардового челленджера в итальянском Форли.

В четвертьфинальном матче они обыграли четвертый сеяный австрийский дуэт Александер Эдлер/Лукас Мидлер.

Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

1/4 финала

Александер Эдлер/Лукас Мидлер – Лукаш Росол/Виталий Сачко – 6:4, 3:6, 9:11

В полуфинале соперниками украинец и чех с победителем матча Андреа Вавассори/Жавид Вега-Эрнандес – Йелле Селс/Глен Смитс.

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В статье: Виталий Сачко
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