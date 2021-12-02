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Виталий Сачко выходит в полуфинал челленджера в Форли
Украинец в дуэте с чехом провел хороший матч
2 декабря украинский теннисист Виталий Сачко в паре с чехом Лукашем Росолом вышли в полуфинал хардового челленджера в итальянском Форли.
В четвертьфинальном матче они обыграли четвертый сеяный австрийский дуэт Александер Эдлер/Лукас Мидлер.
Матч продолжался 1 час и 21 минуту.
1/4 финала
Александер Эдлер/Лукас Мидлер – Лукаш Росол/Виталий Сачко – 6:4, 3:6, 9:11
В полуфинале соперниками украинец и чех с победителем матча Андреа Вавассори/Жавид Вега-Эрнандес – Йелле Селс/Глен Смитс.
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