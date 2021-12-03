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Команда РТФ последней вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Теннис
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Тут интриги не было

Команда РТФ последней вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

фото - twitter.com

Новина українською

Сборная РТФ стала четвертым полуфиналистом Кубка Дэвиса, обыграв в 1/4 финала Швецию (2:0).

Первое очко россиянам в напряженном матче со 171-й ракеткой мира Элиасом Имером принес Андрей Рублев (6:2, 5:7, 7:6).

Вторую победу главному фавориту Кубка Дэвиса принес №2 рейтинга АТР Даниил Медведев, который за 1 час и 14 минут обыграл Микаэля Имера (6:4, 6:4).

Команда РТФ в полуфинале Кубка Дэвиса сыграет с Германией, а победитель этой пары в финале встретится с Хорватией или Сербией.

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В статье: Кубок Дэвиса Андрей Рублев Даниил Медведев
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