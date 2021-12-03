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Команда РТФ последней вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Тут интриги не было
фото - twitter.com
Сборная РТФ стала четвертым полуфиналистом Кубка Дэвиса, обыграв в 1/4 финала Швецию (2:0).
Первое очко россиянам в напряженном матче со 171-й ракеткой мира Элиасом Имером принес Андрей Рублев (6:2, 5:7, 7:6).
Вторую победу главному фавориту Кубка Дэвиса принес №2 рейтинга АТР Даниил Медведев, который за 1 час и 14 минут обыграл Микаэля Имера (6:4, 6:4).
✅ Job done@DaniilMedwed puts RTF in back-to-back semi-finals, sweeping past Mikael Ymer 6-4 6-4.#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/XCqHxXblAq— Davis Cup (@DavisCup) December 2, 2021
Команда РТФ в полуфинале Кубка Дэвиса сыграет с Германией, а победитель этой пары в финале встретится с Хорватией или Сербией.
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