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Надаль: Джокович имеет лучшие шансы на рекорд по количеству Шлему
С этим сложно спорить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Надаль прокомментировал борьбу за статус самого титулованного теннисиста в истории между собой, Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.
«Джокович имеет лучшие шансы побить рекорд по количеству титулов на турнирах Большого шлема. Он играет хорошо, сейчас его время.
Нельзя игнорировать реальность и не нужно себя обманывать», - приводит слова Надаля Eurosport.
Новак Джокович в 2021 году выиграл три мэйджора и догнал Рафаэля Надаля и Роджера Федерера – у трех грандов АТР-тура по 20 титулов на Шлемах.
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