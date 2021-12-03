Надаль: Джокович имеет лучшие шансы на рекорд по количеству Шлему

Рафаэль Надаль прокомментировал борьбу за статус самого титулованного теннисиста в истории между собой, Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

«Джокович имеет лучшие шансы побить рекорд по количеству титулов на турнирах Большого шлема. Он играет хорошо, сейчас его время.

Нельзя игнорировать реальность и не нужно себя обманывать», - приводит слова Надаля Eurosport.

Новак Джокович в 2021 году выиграл три мэйджора и догнал Рафаэля Надаля и Роджера Федерера – у трех грандов АТР-тура по 20 титулов на Шлемах.