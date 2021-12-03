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Надаль: Джокович имеет лучшие шансы на рекорд по количеству Шлему

Теннис
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С этим сложно спорить

Надаль: Джокович имеет лучшие шансы на рекорд по количеству Шлему

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рафаэль Надаль прокомментировал борьбу за статус самого титулованного теннисиста в истории между собой, Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

«Джокович имеет лучшие шансы побить рекорд по количеству титулов на турнирах Большого шлема. Он играет хорошо, сейчас его время.

Нельзя игнорировать реальность и не нужно себя обманывать», - приводит слова Надаля Eurosport.

Новак Джокович в 2021 году выиграл три мэйджора и догнал Рафаэля Надаля и Роджера Федерера – у трех грандов АТР-тура по 20 титулов на Шлемах.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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