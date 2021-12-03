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Серена Уильямс в 2022 году выпустит свою книгу
Теннисистка завершает работу над книгой
Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс завершает работу над своей дебютной книгой. Она посвящена любимой кукле её дочери.
Как сообщает The Wall Street Journal, детская книга Серены Уильямс будет выпущена в сентябре 2022 года. Новая книга будет называться "Приключения Каи Каи". Кукла дочери Серены обрела огромную популярность, у неё есть собственный аккаунт в "Инстаграме". Его ведёт супруг американской теннисистки Алексис Оганян. "Инстаграм" Каи Каи ведётся с августа 2019 года.
Напомним, в конце августа 2021 года 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс отказалась от участия в Открытом чемпионате США.
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