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Хорватия обыграла сербию в первом матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса

Теннис
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Теперь предстоит матч Чилича и Джоковича

Хорватия обыграла сербию в первом матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса

Новина українською

Хорватский теннисист, 279-я ракетка мира Борна Гойо в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира, серба Душана Лайовича в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса.

1/2 финала. Кубок Дэвиса

Борна Гойо - Душан Лайович 4:6, 6:3, 6:2

Встреча продлилась 1 час 58 минут.

Во втором матче полуфинальной серии хорват Марин Чилич встретится с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.

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В статье: Борна Гойо
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