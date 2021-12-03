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Хорватия обыграла сербию в первом матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса
Теперь предстоит матч Чилича и Джоковича
Хорватский теннисист, 279-я ракетка мира Борна Гойо в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира, серба Душана Лайовича в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса.
1/2 финала. Кубок Дэвиса
Борна Гойо - Душан Лайович 4:6, 6:3, 6:2
Встреча продлилась 1 час 58 минут.
Во втором матче полуфинальной серии хорват Марин Чилич встретится с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.
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