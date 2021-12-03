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Новак Джокович уверенно справился с Марином Чиличем

Теннис
(1 голосов)

Матч длился полтора часа

Новак Джокович уверенно справился с Марином Чиличем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Хорватии Марина Чилича во втором полуфинальном матче Кубка Дэвиса.

Новак Джокович - Марин Чилич 6:4, 6:2

Встреча продлилась 1 час 40 минут.

Таким образом, Джокович сравнял счёт в полуфинальной серии. Финалист Кубка Дэвиса определится в третьем матче серии, в котором команды сыграют в парах. Лидеры мирового рейтинга Никола Мектич и Мате Павич из Хорватии сразятся с Николой Чачичем и Новаком Джоковичем.

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В статье: Новак Джокович Марин Чилич
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