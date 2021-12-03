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Новак Джокович уверенно справился с Марином Чиличем
Матч длился полтора часа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Хорватии Марина Чилича во втором полуфинальном матче Кубка Дэвиса.
Новак Джокович - Марин Чилич 6:4, 6:2
Встреча продлилась 1 час 40 минут.
Таким образом, Джокович сравнял счёт в полуфинальной серии. Финалист Кубка Дэвиса определится в третьем матче серии, в котором команды сыграют в парах. Лидеры мирового рейтинга Никола Мектич и Мате Павич из Хорватии сразятся с Николой Чачичем и Новаком Джоковичем.
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