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Джокович прокомментировал поражение от Хорватии в полуфинале Кубка Дэвиса
Комментарий серба
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал поражение национальной команды в полуфинале Кубка Дэвиса в матче против Хорватии. Его слова цитирует france24com:
"К сожалению, победы в одиночке недостаточно. Я стараюсь извлекать уроки, особенно из таких трудных моментов, как этот. Какими болезненными они ни были, это, как правило, главная возможность становиться сильнее и расти.
Мы сначала знали, что этот матч будет самым сложным во встрече. Мы знали, что если все будет зависеть от пары, мы не будем фаворитами, потому что играли с лучшей парой в мире, с игроками, постоянно играющими вместе, очень хорошо знающими друг друга, они парники и сосредоточены только на этом.
Чтобы выиграть Кубок Дэвиса, нужна пара, иначе будет очень сложно, это лотерея. Это как восхождение на Эверест" – сказал он.
Напомним, ранее второй финалист Кубка Дэвиса определится сегодня, 4 декабря, в матче команд Германии и РТФ.
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