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Марченко: Я еле сдерживал слезы, когда Стаховский прощался
Спасибо за игру, легенда
фото - xsport.ua
Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал эмоции после оглашения Сергеем Стаховским решения о завершении карьеры в национальной сборной команде. Его слова цитирует meta-ratings.com.ua:
"Из всей команды я с Серегой провел больше всего времени на корте. За все время, что я играл за сборную, только раз его не было. Это огромная потеря. Он был настоящим лидером все это время и на корте, и вне его. У меня не всегда получалось его поддерживать, и были матчи, когда Стах буквально в одиночку тянул сборную. Я сдерживал слезы, когда он прощался с командой на последнем ужине.
Для меня матчи Кубка Дэвиса всегда вызывали положительные эмоции вне зависимости от результата. После его ухода уже все будет по-другому. Очень грустно. Надеюсь, он когда-нибудь вернется в роли капитана. Но вряд ли, конечно, я к тому времени буду выступать за сборную. Большое спасибо Сергею, что он все это время был с нами" – сказал Илья.
Напомним, ранее Новак Джокович
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