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Команда РТФ выиграла Кубок Дэвиса

Теннис
(2 голосов)

Фаворит сделал свое дело

Команда РТФ выиграла Кубок Дэвиса

фото - Twitter

Новина українською

Сборная РТФ в финале Кубка Дэвиса со счетом 2:0 обыграла команду Хорватии и стала трехкратным обладателем главного командного титула в мужском теннисе.

Пятая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Борну Гойо (6:4, 7:6), а второй номер рейтинга АТР Даниил Медведев справился с Марином Чиличем (7:6, 6:2).

Кубок Дэвиса во второй раз проводился по обновленному формату – с групповым этапом и поединками на вылет до двух побед.

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В статье: Кубок Дэвиса Андрей Рублев Даниил Медведев
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