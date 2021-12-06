Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда РТФ выиграла Кубок Дэвиса
Фаворит сделал свое дело
фото - Twitter
Сборная РТФ в финале Кубка Дэвиса со счетом 2:0 обыграла команду Хорватии и стала трехкратным обладателем главного командного титула в мужском теннисе.
Пятая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Борну Гойо (6:4, 7:6), а второй номер рейтинга АТР Даниил Медведев справился с Марином Чиличем (7:6, 6:2).
???? 2002— Davis Cup (@DavisCup) December 6, 2021
???? 2006
???? 2021
A trio of Davis Cup titles for RTF ⚪????????#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/AoYwWj4Ao3
Кубок Дэвиса во второй раз проводился по обновленному формату – с групповым этапом и поединками на вылет до двух побед.
Популярное сейчас
- Швабра в помощь. Эпичная история о том, как в Израиле лайнсмены забыли на матч флажки
- Днепр-1 - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6 декабря 2021
- Ахметов: Шахтер не продается. Я хочу дальше инвестировать в наши победы
- Джокович на другой планете: лучшие теннисисты 10-летия по результатам на турнирах Большого шлема
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино