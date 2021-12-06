Команда РТФ выиграла Кубок Дэвиса

Сборная РТФ в финале Кубка Дэвиса со счетом 2:0 обыграла команду Хорватии и стала трехкратным обладателем главного командного титула в мужском теннисе.

Пятая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Борну Гойо (6:4, 7:6), а второй номер рейтинга АТР Даниил Медведев справился с Марином Чиличем (7:6, 6:2).

???? 2002

???? 2006

???? 2021



A trio of Davis Cup titles for RTF ⚪????????#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/AoYwWj4Ao3 — Davis Cup (@DavisCup) December 6, 2021

Кубок Дэвиса во второй раз проводился по обновленному формату – с групповым этапом и поединками на вылет до двух побед.