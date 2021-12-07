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Монфис, Надаль и другие: самые мощные удары года в АТР-туре. ВИДЕО
Те самые моменты, за которые мы так любим теннис
Eurosport.fr
YouTube-канал Tennis TV представил подборку самых мощных виннерсов сезона в мужском теннисе.
В этом видео засветились Гаэль Монфис, Рафаэль Надаль, Даниил Медведев и другие звезды АТР-тура.
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