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Козлова вышла замуж за бывшего немецкого хоккеиста

Теннис
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Украинская теннисистка обзавелась семьей

Козлова вышла замуж за бывшего немецкого хоккеиста

Новина українською

Супругом Екатерины Козловой стал экс-немецкий хоккеист Михаэль Байндль, который после завершения профессиональной карьеры стал тренером по фитнесу. Сообщается, что у пары начались отношения в прошлом году.

Козлова и Байндль познакомились через тренера теннисистки Кристофера Каса, который пригласил 35-летнего спортсмена поработать с Екатериной в качестве наставника по физической подготовке.

После свадьбы Козлова приняла решение выступать под фамилией мужа.

Екатерина Козлова, 144-я ракетка мира, планирует начать сезон 2022 года на турнире в Мельбурне, после чего украинка заявлена в квалификацию Australian Open.

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В статье: теннис Катерина Козлова
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