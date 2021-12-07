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Козлова вышла замуж за бывшего немецкого хоккеиста
Украинская теннисистка обзавелась семьей
Супругом Екатерины Козловой стал экс-немецкий хоккеист Михаэль Байндль, который после завершения профессиональной карьеры стал тренером по фитнесу. Сообщается, что у пары начались отношения в прошлом году.
Козлова и Байндль познакомились через тренера теннисистки Кристофера Каса, который пригласил 35-летнего спортсмена поработать с Екатериной в качестве наставника по физической подготовке.
После свадьбы Козлова приняла решение выступать под фамилией мужа.
Екатерина Козлова, 144-я ракетка мира, планирует начать сезон 2022 года на турнире в Мельбурне, после чего украинка заявлена в квалификацию Australian Open.
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