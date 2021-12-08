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Серена Уильямс пропустит Australian Open
Легендарная американка не готова играть
Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс не попала в заявку на Открытый чемпионат Австралии.
«Физически я не готова выступать. Буду скучать по болельщикам, мне не терпится вернуться и сражаться на высочайшем уровне», - цитирует американку официальный сайт Australian Open.
Уильямс-младшая досрочно завершила сезон после того, как получила травму в матче первого раунда Уимблдона.
В 2021 году Серена Уильямс на Australian Open в полуфинале проиграла будущей чемпионке турнира Наоми Осаке.
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