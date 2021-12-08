Серена Уильямс пропустит Australian Open

Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс не попала в заявку на Открытый чемпионат Австралии.

«Физически я не готова выступать. Буду скучать по болельщикам, мне не терпится вернуться и сражаться на высочайшем уровне», - цитирует американку официальный сайт Australian Open.

Уильямс-младшая досрочно завершила сезон после того, как получила травму в матче первого раунда Уимблдона.

В 2021 году Серена Уильямс на Australian Open в полуфинале проиграла будущей чемпионке турнира Наоми Осаке.