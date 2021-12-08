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Четыре украинки выступят в основной сетке Australian Open

Теннис
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Представлен заявочный лист турнира

Четыре украинки выступят в основной сетке Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За счет высокий позиций в рейтинге WTA места в основной сетке первого в сезоне турнира Большого шлема получили Элина Свитолина (№15), Марта Костюк (№50), Ангелина Калинина (№52) и Даяна Ястремская (№100).

В 2021 году лучшей среди украинок на Australian Open стала Элина Свитолина – первая ракетка страны в 1/8 финала проиграла Джессике Пегуле (4:6, 6:3, 3:6).

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января.

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В статье: Australian Open Элина Свитолина Марта Костюк
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