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Четыре украинки выступят в основной сетке Australian Open
Представлен заявочный лист турнира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За счет высокий позиций в рейтинге WTA места в основной сетке первого в сезоне турнира Большого шлема получили Элина Свитолина (№15), Марта Костюк (№50), Ангелина Калинина (№52) и Даяна Ястремская (№100).
#AO2022 main draw entry list ????#AusOpen— #AusOpen (@AustralianOpen) December 8, 2021
В 2021 году лучшей среди украинок на Australian Open стала Элина Свитолина – первая ракетка страны в 1/8 финала проиграла Джессике Пегуле (4:6, 6:3, 3:6).
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января.
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