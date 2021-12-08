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Барти признана теннисисткой года по версии WTA

Теннис
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Барти признана теннисисткой года по версии WTA

Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) подвела итоги 2021 года.

Лучшей теннисисткой сезона стала первая ракетка мира Эшли Барти, которая в 2021 году выиграла Уимблдон и стала победительницей турниров WTA в Мельбурне, Майами, Штутгарте и Цинциннати.

«Прогрессом года» стала чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова, которая начинала сезон за пределами топ-60 мирового рейтинга, а завершила в статусе пятой ракетки мира.

В номинации «Новичок года» победила сенсационная чемпионка US Open Эмма Радукану. Британка за год поднялась в мировом рейтинге более чем на 300 позиций и ушла на каникулы на 19-й строке рейтинга WTA.

Автором камбэка года стала испанка Карла Суарес-Наварро, которой удалось вернуться в WTA-тур после того, как ей диагностировали лимфому Ходжкина.

Лучшей парой года стали чешки Картержина Синякова и Барбора Крейчикова, которые в 2021-м выиграли Ролан Гаррос и победили на Итоговом турнире в Мексике.

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В статье: Эшли Барти WTA
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