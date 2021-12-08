Экс-первая ракетка мира может стать новым директором Ролан Гаррос

Бывшая первая ракетка мира, француженка Амели Моресмо может стать новым директором "Ролан Гаррос", сообщает L'Equipe. Соответствующее предложение экс-теннисистке сделал президент Федерации тенниса Франции Жиль Моретто. Амели пока не дала официального ответа.

Ранее стало известно, что Ги Форже покинет пост директора "Ролан Гаррос" и "Мастерса" в Париже (Франция). Контракт бывшего теннисиста истекает 31 декабря 2021 года, и продлевать его федерация не намерена.

Амели за карьеру завоевала 25 титулов в одиночном разряде, включая победы на Australian Open и Уимблдоне в 2006 году.