  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. В МОК не могут гарантировать то, что Пэн Шуай находится в безопасности
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В МОК не могут гарантировать то, что Пэн Шуай находится в безопасности

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка так и не вышла на связь

В МОК не могут гарантировать то, что Пэн Шуай находится в безопасности

Фото: sport.ru

Новина українською

Марк Адамс, официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК), ответил, может ли организация гарантировать безопасность двукратной чемпионки турниров "Большого шлема" китаянки Пэн Шуай.

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.

"Мы не можем абсолютно точно гарантировать ничего. Мы можем только прикладывать максимум усилий в рамках того процесса, который считаем наиболее полезным для благополучия спортсменки. Мы не может давать гарантий и не знаем всех фактов. Но стремимся поддерживать контакт и быть в курсе, где она находится", — приводит слова Адамса AP News.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шуай Пэн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...