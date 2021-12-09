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Удар Костюк претендует на звание лучшего в году по версии WTA
Украинка в списке претендентов
фото - twitter.com
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила первую часть претенденток в номинации «Удар года».
Марту Костюк в WTA отметили за эффектную контратаку в матче с Дарьей Касаткиной на турнире в Стамбуле.
The best of the best ????— wta (@WTA) December 8, 2021
Time for you to decide which shot from the first half of the year is a contender for shot of the year!
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Поддержать Марту Костюк можно на официальном сайте WTA.
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