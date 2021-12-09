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Удар Костюк претендует на звание лучшего в году по версии WTA

Теннис
(1 голосов)

Украинка в списке претендентов

Удар Костюк претендует на звание лучшего в году по версии WTA

фото - twitter.com

Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила первую часть претенденток в номинации «Удар года».

Марту Костюк в WTA отметили за эффектную контратаку в матче с Дарьей Касаткиной на турнире в Стамбуле.

Поддержать Марту Костюк можно на официальном сайте WTA.

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В статье: теннис Марта Костюк
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