Удар Костюк претендует на звание лучшего в году по версии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила первую часть претенденток в номинации «Удар года».

Марту Костюк в WTA отметили за эффектную контратаку в матче с Дарьей Касаткиной на турнире в Стамбуле.

The best of the best ????



Time for you to decide which shot from the first half of the year is a contender for shot of the year!



Click and vote ⬇️