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40 способов эффектно завершить матч от Надаля. ВИДЕО
Испанец умеет побеждать красиво
YouTube-канал The King's Game представил 40 самых эффектных матч-болов в карьере Рафаэля Надаля – 20-кратного победителя турниров Большого шлема, олимпийского чемпиона и экс-первой ракетки мира.
Надаль из-за травмы пропустил вторую часть сезона 2021 года и ушел на каникулы в статусе шестой ракетки мира.
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