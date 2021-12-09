40 способов эффектно завершить матч от Надаля. ВИДЕО

YouTube-канал The King's Game представил 40 самых эффектных матч-болов в карьере Рафаэля Надаля – 20-кратного победителя турниров Большого шлема, олимпийского чемпиона и экс-первой ракетки мира.

Надаль из-за травмы пропустил вторую часть сезона 2021 года и ушел на каникулы в статусе шестой ракетки мира.