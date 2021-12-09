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Амели Моресмо стала новым директором Ролан Гаррос
Экс-теннисистка приняла предложение
Бывшая первая ракетка мира, француженка Амели Моресмо стала новым директором "Ролан Гаррос", сообщает пресс-служба турнира.
"Я очень горжусь тем, что стала частью команды"Ролан Гаррос". Я согласилась стать директором турнира, имея чёткие амбиции. Я буду и дальше придерживаться высоких стандартов, следовать свободе и страсти, которые всегда вели меня вперёд", — сказала Моресмо.
Амели стала первой женщиной-директором Открытого чемпионата Франции. На этом посту она сменила Ги Форже.
За карьеру Моресмо завоевала 25 титулов в одиночном разряде, включая победы на Australian Open и Уимблдоне в 2006 году.
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