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Амели Моресмо стала новым директором Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Экс-теннисистка приняла предложение

Амели Моресмо стала новым директором Ролан Гаррос

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира, француженка Амели Моресмо стала новым директором "Ролан Гаррос", сообщает пресс-служба турнира.

"Я очень горжусь тем, что стала частью команды"Ролан Гаррос". Я согласилась стать директором турнира, имея чёткие амбиции. Я буду и дальше придерживаться высоких стандартов, следовать свободе и страсти, которые всегда вели меня вперёд", — сказала Моресмо.

Амели стала первой женщиной-директором Открытого чемпионата Франции. На этом посту она сменила Ги Форже.

За карьеру Моресмо завоевала 25 титулов в одиночном разряде, включая победы на Australian Open и Уимблдоне в 2006 году.

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В статье: Амели Моресмо
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