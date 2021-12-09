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Французский теннисист пригласил Пэн Шуай на свой турнир

Теннис
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Теннисистка так и не вышла на связь

Французский теннисист пригласил Пэн Шуай на свой турнир

Новина українською

Французский теннисист и организатор одного из турниров WTA Николя Маю записал видеообращение к китайской теннисистке Пэн Шуай.

"Привет, это Николя Маю. Я директор турнира WTA-125 в Анже. Первый турнир идёт хорошо, но не хватает одного конкретного игрока – Пэн Шуай. Ты не играешь на этой неделе, поэтому я хотел бы пригласить тебя вручить трофей нашей победительнице. Пэн Шуай, мы тебя ждём", — сказал Маю в своём заявлении, которое было опубликовано в "твиттере" турнира.

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

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В статье: Николя Маю
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