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Французский теннисист пригласил Пэн Шуай на свой турнир
Теннисистка так и не вышла на связь
Французский теннисист и организатор одного из турниров WTA Николя Маю записал видеообращение к китайской теннисистке Пэн Шуай.
"Привет, это Николя Маю. Я директор турнира WTA-125 в Анже. Первый турнир идёт хорошо, но не хватает одного конкретного игрока – Пэн Шуай. Ты не играешь на этой неделе, поэтому я хотел бы пригласить тебя вручить трофей нашей победительнице. Пэн Шуай, мы тебя ждём", — сказал Маю в своём заявлении, которое было опубликовано в "твиттере" турнира.
Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
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