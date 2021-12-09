Эмма Радукану стала амбассадором бренда бутилированной воды

Британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2021 года, подписала контракт с производителем бутилированной воды Evian. Об этом бренд сообщил в "Инстаграме".

Отметим, что Evian более 30 лет предоставляет бутилированную воду для US Open. Также бренд сотрудничает с ещё одним турниром "Большого шлема" — Уимблдоном.