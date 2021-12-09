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Эмма Радукану стала амбассадором бренда бутилированной воды

Теннис
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Теннисистка сообщила об этом в инстаграме

Эмма Радукану стала амбассадором бренда бутилированной воды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2021 года, подписала контракт с производителем бутилированной воды Evian. Об этом бренд сообщил в "Инстаграме".

Отметим, что Evian более 30 лет предоставляет бутилированную воду для US Open. Также бренд сотрудничает с ещё одним турниром "Большого шлема" — Уимблдоном.

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В статье: Эмма Радукану
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