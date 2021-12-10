Свитолина начнет сезон на турнире в Аделаиде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в список участниц турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет с 3 по 9 января.

Конкуренцию украинке в Аделаиде составят все теннисистки из топ-10, за исключением седьмой ракетки мира Анетт Контавейт.

Марта Костюк и Ангелина Калинина откроют сезон 4-9 января на турнире WTA 250 в Мельбурне.

Там же выступят Наоми Осака, Симона Халеп и Эмма Радукану.