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Свитолина начнет сезон на турнире в Аделаиде

Теннис
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Свитолина начнет сезон на турнире в Аделаиде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в список участниц турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет с 3 по 9 января.

Конкуренцию украинке в Аделаиде составят все теннисистки из топ-10, за исключением седьмой ракетки мира Анетт Контавейт.

Марта Костюк и Ангелина Калинина откроют сезон 4-9 января на турнире WTA 250 в Мельбурне.

Там же выступят Наоми Осака, Симона Халеп и Эмма Радукану.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина
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