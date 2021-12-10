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Надаль откроет сезон на турнире АТР-250 в Мельбурне
Возвращение легендарного испанца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль включен в заявку на турнир АТР-250 в Мельбурне, который начнется 3 января 2022 года.
Надаль возглавит посев в Мельбурне. Помимо испанца на турнире планируют сыграть еще два теннисиста из топ-30 – Рейлли Опелка и Григор Димитров.
Надаль из-за проблем со стопой досрочно завершил сезон 2021 года. В последний раз на корт испанец выходил в начале августа, когда в 1/8 финала турнира АТР 500 в Вашингтоне проиграл Ллойду Харрису (4:6, 6:1, 4:6).
Рафаэль Надаль в прошлом сезоне выиграл Мастерс в Риме, но впервые с 2016 года не сыграл в финале турнира Большого шлема.
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