Премьер-министр Австралии: Джокович будет следовать тем же правилам, что и остальные

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что никаких исключений из коронавирусных правил для первой ракетки мира серба Новака Джоковича не будет.

Фамилия Джоковича появилась в списке участников Australian Open. В связи с этим появились слухи, что власти Австралии могли сделать для серба исключение.

"Такие решения принимают врачи, а не политики. Джокович будет следовать тем же правилам, что и остальные игроки. Нет никаких специальных правил для теннисистов или кого-то другого", — цитирует Моррисона Sky News.

"Есть правила. Существуют медицинские исключения, но это не какая-то лазейка для привилегированных теннисистов", — пояснил премьер-министр штата Виктория Джеймс Мерлино.