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Свитолина подтвердила участие в еще одном мартовском турнире

Теннис
(1 голосов)

Элина настроена бороться

Свитолина подтвердила участие в еще одном мартовском турнире

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) подтвердила свое участие в турнире Монтерея (Мексика). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Отметим, что матчи состоятся в период с 26 февраля по 6 марта 2022 года.

Напомним, что Свитолина побеждала в Монтерее в 2020 году.

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В статье: Элина Свитолина
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 13:25
Он продует из-за негра. Как только повидала своего лумумбу, так и всё, потекла баба...
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