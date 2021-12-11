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Свитолина подтвердила участие в еще одном мартовском турнире
Элина настроена бороться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) подтвердила свое участие в турнире Монтерея (Мексика). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Отметим, что матчи состоятся в период с 26 февраля по 6 марта 2022 года.
Напомним, что Свитолина побеждала в Монтерее в 2020 году.
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 13:25
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