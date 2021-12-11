Свитолина подтвердила участие в еще одном мартовском турнире

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) подтвердила свое участие в турнире Монтерея (Мексика). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Отметим, что матчи состоятся в период с 26 февраля по 6 марта 2022 года .

Напомним, что Свитолина побеждала в Монтерее в 2020 году.

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