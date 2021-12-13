Топ-10 драматичных моментов сезона в мужском теннисе. ВИДЕО

YouTube-канал Tennis TV представил десятку самых драматичных моментов сезона на турнирах АТР.

На первом месте оказалась курьезная история со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым, который во время матча с Александром Бубликом извинился перед соперником по ходу розыгрыша после того, как попал в него мячом.