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Топ-10 драматичных моментов сезона в мужском теннисе. ВИДЕО
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YouTube-канал Tennis TV представил десятку самых драматичных моментов сезона на турнирах АТР.
На первом месте оказалась курьезная история со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым, который во время матча с Александром Бубликом извинился перед соперником по ходу розыгрыша после того, как попал в него мячом.
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